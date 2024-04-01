Минпромторг уточнил порядок передачи информации маркетплейсами в систему маркировки

Маркетплейсы стали полноценными участниками оборота обязательно маркируемой продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга. Роль маркетплейсов закрепили в Постановлении Правительства РФ № 386 от 28.03.2024.

В документе указано, что маркетплейсы несут ответственность за товары с маркировкой, которые продаются через их площадки (данное требование распространяется при реализации товаров со склада маркетплейса), и обязаны передавать в систему «Честный знак» соответствующие сведения. В число товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят лекарства, БАД и некоторые медицинские изделия.

Кроме того, постановление совершенствует порядок передачи информации в ГИС ТМ для участников государственных и муниципальных закупок.

«Теперь сведения о выводе товаров из оборота можно будет предоставлять через ЕИС в сфере закупок», — добавили в Минпромторге.

В начале марта сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Кроме того, в Совете Федерации поделились инициативой создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары.