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Минпромторг уточнил порядок...

Минпромторг уточнил порядок передачи информации маркетплейсами в систему маркировки

01.04.2024
19:09
Коблова Дина
Минпромторг уточнил порядок передачи маркетплейсами информации о товарах с маркировкой в систему «Честный знак». В числе таких товаров — лекарства, БАД и ряд медизделий.
Фото: Ринат Васбеев

Маркетплейсы стали полноценными участниками оборота обязательно маркируемой продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга. Роль маркетплейсов закрепили в Постановлении Правительства РФ № 386 от 28.03.2024.

В документе указано, что маркетплейсы несут ответственность за товары с маркировкой, которые продаются через их площадки (данное требование распространяется при реализации товаров со склада маркетплейса), и обязаны передавать в систему «Честный знак» соответствующие сведения. В число товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят лекарства, БАД и некоторые медицинские изделия.

Кроме того, постановление совершенствует порядок передачи информации в ГИС ТМ для участников государственных и муниципальных закупок.

«Теперь сведения о выводе товаров из оборота можно будет предоставлять через ЕИС в сфере закупок», — добавили в Минпромторге.

В начале марта сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Кроме того, в Совете Федерации поделились инициативой создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары.

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