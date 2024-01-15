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Минпромторг утвердил порядок...

Минпромторг утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов продукции

15.01.2024
18:43
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минпромторг опубликовал приказ об утверждении порядка выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Фото: peoplecreations/Freepik

Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС по перечню согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства РФ № 312 от 09.03.2022. Соответствующий Приказ Минпромторга России № 5117 от 25.12.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ действует до 31 декабря 2025 года.

Согласно документу, выдача разрешения осуществляется структурными подразделениями Минпромторга на основании заявления юрлица или ИП, поданного через автоматизированную информационную систему «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД). Заявитель оформляет сопроводительное письмо с описью направляемых документов и заявление на выдачу разрешения, сформированное в АИС ВТД. К нему должны быть приложены такие, например, документы, как копии контрактов (договоров) на поставку и справка о промышленной продукции.

Заявление подается на один код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Все документы, необходимые для оформления разрешения на вывоз, представляются на русском языке, а документы на иностранном языке — с переводом на русский язык.

Отраслевой департамент Минпромторга в течение пяти рабочих дней со дня получения документов проверяет содержащиеся в них сведения на соответствие требованиям. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на вывоз являются несоответствие документов требованиям пунктов 2—5 настоящего порядка и (или) представление их не в полном объеме, а также наличие критического недостатка промышленной продукции на территории России. Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую товарную партию в рамках одного контракта (договора) поставки.

Ранее в декабре правительство приняло постановление о продлении срока действия ограничений на вывоз из России ряда товаров и оборудования еще на два года. Запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года.

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