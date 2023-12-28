Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России медоборудования

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года – до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление № 2285 от 23.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Так, экспортное ограничение распространяется в том числе на медицинское оборудование. Его вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза. При этом документом предусмотрен ряд исключений: экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медизделий, ранее ввезенные в Россию для государственной регистрации.

Кроме того, смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями. Решение об экспорте товаров такими организациями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств.

В марте 2022 года правительство утвердило перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз из страны. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В июле президент Владимир Путин подписал указ о продлении запретов и ограничений на вывоз продукции. Сроки были перенесены на два года — с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2025 года.