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Минпромторг утвердил типовой...

Минпромторг утвердил типовой договор на получение кодов маркировки антисептиков

31.08.2023
18:21
Артем Косенок
Минпромторг опубликовал типовой договор на получение кодов маркировки кожных антисептиков — дезинфицирующих средств. Документ вступит в силу с 1 сентября.
Фото: tirachardz/ru.freepik.com

Минпромторг опубликовал типовую форму договора на получение кодов маркировки кожных антисептиков — дезинфицирующих средств. Соответствующий приказ ведомства № 2628 от 17.07.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Ранее Минпромторг опубликовал типовые договоры на получение кодов маркировки кресел-колясок, отдельных видов медизделий и биологически активных добавок (БАД).

Согласно документам, оператор берет на себя обязательство формировать в соответствии с заявками коды маркировки и предоставлять их участнику системы маркировки. В свою очередь, последний оплачивает услуги оператора по тарифу 50 коп. за один код (без учета НДС). Участник системы маркировки может выбрать, наносить ли ее самостоятельно либо воспользоваться услугами сервис-провайдеров.

Договор вступает в силу и действует один год со дня его подписания последней из сторон. Если ни оператор, ни участник системы маркировки не заявят о его прекращении, то он автоматически пролонгируется. Уведомление о прекращении договора направляется инициатором другой стороне не позднее чем за десять календарных дней до дня его прекращения. Участник может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, уведомив об этом оператора. После того, как тот получит соответствующее заявление, документ прекращает действовать по истечении 20 календарных дней.

В начале июня правительство ввело для антисептиков обязательную маркировку. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

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