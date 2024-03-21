Минсельхоз ответил «Опоре России» о регламентации дистанционной торговли ветпрепаратами

Департамент ветеринарии Минсельхоза ответил на предложение инициативной группы экспертов Национальной ассоциации зооиндустрии и СРО «СоюзФарма», которые разработали правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения дистанционным способом. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Ведомство пишет, что торговля дистанционным способом уже регулируется федеральным законодательством, так как является фармацевтической деятельностью. Минсельхоз также указывает, что правила надлежащей аптечной практики ветпрепаратов утверждены приказом Минсельхоза № 555 от 21.09.2020, а правила хранения ветпрепаратов — приказом Минсельхоза № 426 от 29.07.2020.

Таким образом, по мнению ведомства, торговля, отпуск, хранение, перевозка и изготовление лекарств должны осуществляться исключительно сотрудниками, имеющими специальное образование, соответствующее требованиям Положения о лицензировании фармацевтической деятельности (Постановление Правительства РФ № 547 от 31.03.2022).

Проект правил выдачи разрешения на розничную торговлю ветпрепаратами дистанционным способом был направлен руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту от имени президента «Опоры России» Александра Калинина. Правила, подготовленные «Опорой России», включают все этапы работы с покупателями — от выбора места хранения препаратов, порядка расчетов и действий курьерской службы до нюансов получения лицензии.

Причиной подготовки проекта стал рост жалоб населения при продаже ветпрепаратов через маркетплейсы, о чем сообщил Россельхознадзор в ходе общественного совета в январе.