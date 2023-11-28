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Минсельхоз предложил новый...

Минсельхоз предложил новый индикатор риска нарушений для госконтроля ветпрепаратов

28.11.2023
14:07
Артем Косенок
В Минсельхозе разработали новый индикатор риска нарушений для госконтроля ветпрепаратов. Поводом для проверки может стать факт заключения работником действующих трудовых договоров ‎с тремя и более работодателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.
Фото: Freepik

Минсельхоз разработал новый индикатор риска нарушений для госконтроля ветпрепаратов. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Так, согласно документу поводом для внеплановой проверки может стать факт заключения работником, деятельность которого непосредственно связана с хранением и (или) реализацией ветпрепаратов, действующих трудовых договоров ‎с тремя и более работодателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.

В мае Минсельхоз решил добавить новый индикатор риска нарушений при обороте лекарств для ветеринарии. Им станет разница между ввезенными и проданными препаратами.

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