Минтруд предложил обновить профстандарт для специалистов по логистике и цепям поставок
Минтруд России разработал новый профессиональный стандарт «Специалист по логистике (управлению цепями поставок)», проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Приказ заменит документ 2014 года.
Новый стандарт расширит свое действие на специалистов в новых сферах деятельности (ОКВЭД):
— 52.10 Деятельность по складированию и хранению;
— 82.1 Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
— 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
Кроме того, в обновленном стандарте появятся новые направления логистической работы, новые должности специалистов, а также обновится описание трудовых функций для новых должностей.
Обновление требований обусловлено произошедшими изменениями на рынке транспортно-логистических услуг и появлением логистических операторов уровня 3PL и выше, которые обладают наиболее востребованными и развитыми компетенциями, следует из пояснительной записки.
В документе указано, что специалисты по логистике должны управлять цепями поставок, включая логистические операции, анализ эффективности и надежности, складскую переработку, организацию таможенного оформления, прогнозирование и планирование спроса и управление запасами. Основная цель такой деятельности — эффективное решение для доставки грузов при минимальных временных, трудовых, материальных и финансовых затратах.
Причина нехватки квалифицированных логистов — дефицит трудовых ресурсов в этой квалификации. Авторы проекта указывают, что современные технологические решения в сфере логистики требуют наличия компетенций, которыми имеющийся на рынке труда персонал не обладает. Эксперты также указывают на нехватку учебных заведений, которые учитывают в практике цифровые системы управления и технологии (AI, IoT, RPA, беспилотный транспорт и др.) для подготовки специалистов.
Разработчики считают, что принятие актуализированного профессионального стандарта для логистов позволит установить единые требования к профессии, трудовым действиям и умениям работников, систематизировать требования к результатам и качеству их труда, а также сформировать квалификационные требования к специалистам по управлению цепями поставок (логист) и создать образовательный стандарт для них.
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