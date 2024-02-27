Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Минтруд предложил обновить...

Минтруд предложил обновить профстандарт для специалистов по логистике и цепям поставок

27.02.2024
17:17
Минтруд намерен обновить профессиональный стандарт для специалистов по логистике и цепям поставок взамен действующего стандарта от 2014 года. В приказе появятся новые направления логистической работы, новые должности специалистов, а также обновится описание трудовых функций для новых должностей.
Фото: zinkevych / Freepik

Минтруд России разработал новый профессиональный стандарт «Специалист по логистике (управлению цепями поставок)», проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Приказ заменит документ 2014 года.

Новый стандарт расширит свое действие на специалистов в новых сферах деятельности (ОКВЭД):

— 52.10 Деятельность по складированию и хранению;

— 82.1 Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;

— 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Кроме того, в обновленном стандарте появятся новые направления логистической работы, новые должности специалистов, а также обновится описание трудовых функций для новых должностей.

Обновление требований обусловлено произошедшими изменениями на рынке транспортно-логистических услуг и появлением логистических операторов уровня 3PL и выше, которые обладают наиболее востребованными и развитыми компетенциями, следует из пояснительной записки.

В документе указано, что специалисты по логистике должны управлять цепями поставок, включая логистические операции, анализ эффективности и надежности, складскую переработку, организацию таможенного оформления, прогнозирование и планирование спроса и управление запасами. Основная цель такой деятельности — эффективное решение для доставки грузов при минимальных временных, трудовых, материальных и финансовых затратах.

Причина нехватки квалифицированных логистов — дефицит трудовых ресурсов в этой квалификации. Авторы проекта указывают, что современные технологические решения в сфере логистики требуют наличия компетенций, которыми имеющийся на рынке труда персонал не обладает. Эксперты также указывают на нехватку учебных заведений, которые учитывают в практике цифровые системы управления и технологии (AI, IoT, RPA, беспилотный транспорт и др.) для подготовки специалистов.

Разработчики считают, что принятие актуализированного профессионального стандарта для логистов позволит установить единые требования к профессии, трудовым действиям и умениям работников, систематизировать требования к результатам и качеству их труда, а также сформировать квалификационные требования к специалистам по управлению цепями поставок (логист) и создать образовательный стандарт для них.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.