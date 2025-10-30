Минздрав РФ вошел в группу госорганов для централизованных закупок в 2027 году

Правительство России определило вторую группу государственных органов, которые станут участниками централизованных закупок в 2027 году. Постановление № 1680 от 29.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Группа состоит из десяти федеральных министерств и ведомств, в числе которых Минздрав РФ и Рособрнадзор. В нее также включены: Минприроды РФ, Минспорт РФ, Минэнерго РФ, Минпросвещения РФ, Минкультуры РФ, Роструд, Роснедра и Росмолодежь.

Оператором централизованных закупок для этой группы станет ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». С 1 января 2026 года центр начнет планирование централизованных закупок типовых товаров, работ и услуг. С 1 ноября организация должна утвердить плановый период закупок.

«Решение позволит избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за счет большого объема закупок», — указано на сайте правительства России.

Первую группу госорганов, которые должны начать централизованные закупки в 2026 году, правительство РФ утвердило в ноябре 2024 года. В нее вошли Минсельхоз РФ, Федеральная пробирная палата, Росимущество, Рослесхоз, Росрыболовство, Минвостокразвития РФ, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы.

Третью группу должны определить к 1 декабря 2026 года. Предполагается, что включенные в нее министерства начнут работу в режиме централизованных закупок с 2028 года.

Ранее Минздрав России разработал проект постановления, согласно которому закупки лекарств и медтехники для двух национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» — будут централизованы. Определять поставщиков для всех государственных медучреждений в рамках нацпроектов предстоит Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России.