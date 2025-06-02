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Минздрав США расторг контракт с Moderna на разработку мРНК-вакцины против птичьего гриппа

02.06.2025
11:37
Владимир Заболотских
Министерство здравоохранения США расторгло контракт с Moderna на разработку мРНК-вакцины против птичьего гриппа. Сделка могла принести фармкомпании более 700 млн долл. госфинансирования. В ведомстве заявили, что дальнейшие инвестиции в совместный проект не целесообразны.
Фото: freepik.com

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) расторгло соглашение с Moderna по разработке вакцины против птичьего гриппа на основе технологии матричной РНК (мРНК). Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтической компании.

По условиям она могла получить 766 млн долл. из федерального бюджета. Экспериментальная вакцина против вируса H5 показала положительные результаты на I/II фазе клинических испытаний. Однако без господдержки производителю придется «искать альтернативные пути» для их продолжения, следует из сообщения.

В январе этого года Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA) предоставило Moderna грант на 590 млн долл. Эта сумма прибавилась к 176 млн долл., выделенным в прошлом году. Возникшая тогда вспышка птичьего гриппа среди животных стала поводом для создания мРНК-вакцины, зарекомендовавшей себя в период пандемии COVID-19.

Позднее Минздрав США возглавил Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный антивакцинаторской риторикой. При нем ведомство инвестировало 500 млн долл. на альтернативный проект Generation Gold Standard, ориентированный на создание универсальных вакцин против потенциально опасных вирусов с применением иной технологической базы.

Телеканал CNN приводит слова директора по связям с общественностью госоргана Эндрю Никсона, который заявил, что после тщательной проверки министерство пришло к выводу о научной и этической нецелесообразности дальнейшего финансирования исследований Moderna. Он подчеркнул неизученность мРНК-технологии, благодаря которой появились новые препараты с возможными побочными эффектами, скрытыми от общественности предыдущей администрацией.

мРНК-вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech от коронавируса прошли клинические испытания с участием десятков тысяч человек и были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ими привились миллионы людей в мире.

Среди наиболее частых осложнений выделяют миокардит у молодых пациентов мужского пола, который встречается и при COVID-19. Недавно американский регулятор рекомендовал дополнить инструкции к вакцинам предупреждением об этом риске.

В мае FDA ужесточило правила регистрации новых вакцин против COVID-19 и пересмотрело рекомендации по их применению. Теперь от производителей требуется обязательное проведение плацебоконтролируемых исследований, даже если это адаптированная под новый штамм версия уже одобренного препарата. Статью об этом опубликовал в журнале NEJM Мартин Макари, назначенный главой регуляторного органа в конце марта.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с апреля 2024 года в стране зафиксировано 70 случаев заражения людей вирусом H5. Один из них закончился летальным исходом.

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