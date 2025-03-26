Сенат США утвердил новых руководителей FDA и NIH

Сенат США утвердил кандидатуры, предложенные президентом Дональдом Трампом, на должности руководителей Национальных институтов здравоохранения (NIH) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом пишет газета New York Times.

Джей Бхаттачария, профессор Стэнфордского университета, возглавит NIH – орган сферы здравоохранения с бюджетом в 48 млрд долл., который финансирует и проводит различные исследования, в том числе в области фармацевтики. За него проголосовали 53 законодателя, 47 высказались против.

Марти Макари, хирург из Университета Джонса Хопкинса и бывший комментатор телеканала Fox News, станет новым главой FDA. За его назначение проголосовали 56 сенаторов, 44 против.

Оба назначенца ранее критиковали возглавляемые ими теперь ведомства. Бхаттачария был одним из авторов «Грейт-Баррингтонской декларации» – документа, призывавшего отменить изоляционные меры, принятые во время пандемии COVID-19. Макари высказывал сомнения относительно необходимости прививаться от коронавируса и принудительно вводить людям дополнительные дозы. Также он выступал против неоправданного приема препаратов и подчеркивал общее ухудшение здоровья американцев за последние полвека.