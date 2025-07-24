Минздрав США утвердил исключение ртутьсодержащего консерванта из всех вакцин против гриппа

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший утвердил рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) об исключении тимеросала из всех вакцин против гриппа, применяемых в США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято на основе итогов июньского заседания Консультативного комитета по иммунизации (ACIP) CDC. Весь его состав из 17 человек Кеннеди распустил до голосования по отказу от использования ртутьсодержащего консерванта в прививках. Пять из семи новых участников (некоторые из них открыто разделяют антипрививочные взгляды министра, выяснил Washington Post) высказались «за» нововведение, только один эксперт был «против», еще один воздержался.

После голосования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором подтвердила отсутствие доказательств вреда от этого компонента в вакцинах.

О тимеросале

Его используют с начала XX века, чтобы предотвратить размножение бактерий и грибков загрязнения во флаконах с препаратами для многоразового применения. Он содержит этилртуть (25 мкг — вдвое меньше, чем в порции консервированного тунца), которая быстро разлагается и выводится из организма (от двух до шести дней).

В 1999 году консервант убрали из прививок для детей в качестве «меры предосторожности», опасаясь возможных последствий для нервной системы. С тех пор его редко применяют в США — в 96% американских вакцин от гриппа не было этого соединения, когда проводилась иммунизация населения в последний раз.

Впоследствии многочисленные исследования не выявили связи между тимеросалом и какими-либо неврологическими или когнитивными нарушениями. В одном из них изучили медицинские данные каждого ребенка, родившегося в Дании с 1990 по 1996 гг. (в общей сложности более 460 тыс. детей), сравнив тех, кто получил вакцины с консервантом и без него, и не обнаружив разницы. Более того, к такому же выводу пришли сами CDC. На сайте ведомства ранее был опубликован подробный анализ сведений по этому веществу, накопленных за несколько десятилетий. Однако документ удалили после смены руководства в Минздраве США.

Тимеросал убрали из вакцин многие развитые страны в 1990-2000-х годах: Дания (1992), Швеция (1993), Канада (1996), Норвегия (1999), Австрия (2000), Германия, Финляндия, Франция (начало 2000-х), Италия (2003), Великобритания (2004), Япония (середина 2000-х), Канада (2005). В России нет прямого запрета. Многие отечественные препараты, в том числе АКДС, противогепатитные и противогриппозные, продолжают выпускаться с этим веществом в составе. Роспотребнадзор указывает, что его содержание не превышает безопасные нормы.

О комитете

ACIP состоит из экспертов, назначаемых министром здравоохранения США на четырехлетний срок. Это специалисты в области вакцинологии, иммунологии, педиатрии, эпидемиологии и общественного здравоохранения, которые работают безвозмездно и проходят тщательную проверку на конфликт интересов.

Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США регистрирует вакцины после оценки их безопасности и эффективности, то ACIP определяет, кто, когда и в каких дозах будет их получать. Комитет разрабатывает рекомендации, на основе которых создаются календари прививок для американцев. Их одобряет глава CDC — сейчас эту должность никто не занимает, поэтому все решения утверждает лично министр.