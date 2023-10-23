Минздрав и ВОЗ договорились о совместных проектах в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус провели в понедельник переговоры. Контакты с организацией продолжаются, заявил глава Минздрава. Мурашко находится с рабочим визитом в Астане, передает РИА «Новости».

«Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом, многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, были обсуждены. Встреча была в том числе с руководителем европейского бюро ВОЗ, контакты идут», — отметил Мурашко.

Глава Минздрава также рассказал о договоренности с руководителем ВОЗ провести совместные мероприятия в России. Он отметил, что взаимодействие с организацией будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.

Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции, добавил министр. По его словам, российская сторона продолжает отстаивать свои позиции и интересы.

В мае сообщалось, что ВОЗ приняла решение закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Решение было принято большинством голосов, говорилось на официальном сайте организации.