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Минздрав изменил порядок...

Минздрав изменил порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП

06.12.2023
16:31
Артем Косенок
Порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП изменен. Полномочия  департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств переданы Минздраву.
Фото: katemangostar/Freepik

Минздрав внес изменения в порядок аттестации уполномоченных производителей лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Такой приказ № 571н от 25.10.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, у департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава исключили ряд полномочий, передав их непосредственно в министерство. Так, департамент перестанет быть ответственным за формирование аттестационной комиссии. Ответственный секретарь комиссии теперь будет назначаться из числа представителей Минздрава, а не департамента.

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