Минздрав изменил порядок аттестации уполномоченных производителей препаратов и БМКП

Минздрав внес изменения в порядок аттестации уполномоченных производителей лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Такой приказ № 571н от 25.10.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, у департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава исключили ряд полномочий, передав их непосредственно в министерство. Так, департамент перестанет быть ответственным за формирование аттестационной комиссии. Ответственный секретарь комиссии теперь будет назначаться из числа представителей Минздрава, а не департамента.