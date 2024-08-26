Минздрав изменит некоторые документы из-за закона о продаже лекарств в участковых больницах

Минздрав предложил внести изменения в некоторые акты правительства. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 9 сентября.

Согласно документу, предлагается исключить слова об обособленных подразделения медицинских организаций — центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах из следующих нормативно-правовых актов:

— из первого пункта Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением правительства № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности»;

— из третьего пункта Особенностей разрешительных режимов в сфере охраны здоровья граждан и обращения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных постановлением правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности ‎в Российской Федерации»;

— из первого пункта Положения о региональном государственном контроле ‎за применением цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, утвержденного постановлением правительства РФ № 434 от 6.05.2015 ‎«О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

— из ряда пунктов и подпунктов Порядка предоставления информации, содержащейся в системе мониторинга, утвержденного постановлением правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»;

— из ряда пунктов постановления правительства РФ № 865 от 29.10.2010 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;



— из приложения № 2 к критериям отнесения объектов федерального госконтроля (надзора) в сфере обращения лекарств к определенной категории риска к Положению ‎о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств, утвержденных постановлением правительства РФ № 1049 от 29.06.2021 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств»;

— из пункта 22 Положения об оплате дополнительных расходов ‎на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев ‎на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением правительства РФ № 286 от 15.05.2006 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную ‎и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Как следует из пояснительной записки, документ подготовлен во исполнение первого пункта плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона № 323-ФЗ от 08.08.2024 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Речь идет о законе, который дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки.

В случае утверждения постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.