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Минздрав на финальном...

Минздрав на финальном этапе обновления правил формирования Перечня ЖНВЛП

25.07.2024
13:54
Екатерина Ракитина
Минздрав скоро обновит порядок формирования Переченя ЖНВЛП, заявил на форуме «Здоровое общество» замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. 
Фото: Фонд Росконгресс

Минздрав находится на финальном этапе обновления нового порядка формирования Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), есть более 37 заявок, которые будут рассмотрены. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на сессии «На шаг впереди. Инновации в фармацевтике, определяющие наше будущее» форума «Здоровое общество», передает корреспондент «ФВ». Чиновник возглавляет Комиссию по формированию Перечней ЖНВЛП.

«Мы крайне заинтересованы [в формировании нового перечня] по двум причинам: переговорный процесс, где мы контролируем цены на ЖНВЛП, а также балансирование позиций регионов в части их готовности платить, что также подстегивает переговорный процесс», — сказал замминистра.

Перечень ЖНВЛП дополнялся в 2023 году, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов, писал «ФВ». 

Нововведение, согласно которому при формировании перечней учитывают мнение регионов, Минздрав предложил летом 2023 года — в постановлении № 871. Предполагается, что субъекты России будут сообщать о числе пациентов, которым может быть назначен препарат, объеме закупок препарата, средневзвешенной цене, изменениях в нагрузке на региональный бюджет в случае включения лекарства в Перечень ЖНВЛП. Минздрав продолжал прием заявок на включение препаратов в перечень на III квартал, но отложил заседание по техническим причинам. Исходя из риторики Минздрава на публичных мероприятиях, стало понятно, что пока эти поправки не будут приняты, перечни не пополнятся, писал «ФВ». 

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