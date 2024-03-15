Минздрав намерен отменить восемь приказов по регистрации лекарств

Минздрав намерен признать утратившими силу восемь приказов по регистрации лекарственных препаратов. Соответствующий документ сейчас находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Минздрав предлагает отменить следующие приказы:

Поправки разработаны в рамках принятых в конце января изменений о гармонизации национального законодательства с правилами ЕАЭС.

В связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС полномочия Минздрава собираются изменить. Среди них разработка формы выписки из государственного реестра лекарств, а также выдача разрешений на ввоз незарегистрированных субстанций для разработки лекарств и научных исследований. Поправки связаны с принятием Федерального закона № 1-ФЗ от 30.01.2024 о гармонизации национального законодательства с правом ЕАЭС.