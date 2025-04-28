Минздрав намерен разрешить отпуск лекарств через отделения Почты России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав рассматривает предложение о разрешении отпуска части лекарственных препаратов через Почту России и там, где нет медицинской организации или аптечного пункта. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По словам Мурашко, сейчас отпуск лекарств обеспечен почти в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

«Отпуск медицинской продукции, лекарственных препаратов и медицинских изделий именно там, где нет аптеки, стал хорошим решением. Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через Почту России там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», — заявил глава Минздрава.

Необходимость получения фармацевтической лицензии министр не упомянул.

Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России» в феврале этого года. Министерство предложило наделить «Почту России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Доставка лекарств с помощью передвижных аптек, дронов, Почты России необходима регионам, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Скептицизм представителей отрасли неоправдан, считает он.

Мурашко также рассказал о проведении первых совместных торгов по закупке лекарств с участием регионов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний и гепатита С. По его словам, благодаря торгам удалось сэкономить более 15% бюджетных средств и своевременно поставить необходимые лекарства. Практика таких закупок будет продолжена, заявил министр.

В ходе заседания заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подняла вопрос об оптимизации и централизации закупок лекарств. По ее словам, механизм централизованных закупок лекарств внедрен только в 44 регионах. Она предложила провести мониторинг закупок препаратов в регионах и сформировать предложения.