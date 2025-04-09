В проекте Минцифры осталось положение о праве Почты России продавать лекарства без фармлицензии

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов началось публичное обсуждение текста федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его разработчик — Минцифры — предлагает наделить отделения почтовой связи правом реализовывать лекарственные препараты без фармлицензии по перечню, утвержденному правительством России. Законопроект вынесен на публичное обсуждение 9 апреля, оно завершится 29 апреля 2025 года. Также запущена его независимая антикоррупционная экспертиза.

Статья 6 законопроекта предлагает внести изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В частности, наделить правом осуществлять фармдеятельность организации федеральной почтовой связи, включенные в утвержденный правительством перечень «имеющих право выполнять в объектах почтовой связи отдельные работы, оказывать услуги, составляющие фармацевтическую деятельность, без лицензии на фармацевтическую деятельность».

Перечни оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, условия их осуществления и перечень лекарственных средств, разрешенных к отпуску и реализации в объектах почтовой связи без лицензии на фармацевтическую деятельность, устанавливаются правительством, сказано в законопроекте.

Оптовые организации смогут отпускать лекарственные средства, указанные в перечне, почтовым отделениям.

Если закон будет принят, Почта России будет работать в неравных с другими участниками фармрынка условиях, прокомментировала документ исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. В стране много различных организаций, расположенных в сельской местности, например, продуктовые магазины. В то же время они не получают права реализовывать лекарственные препараты без фармлицензии, отметила эксперт.

«Нет лицензии — нет контроля. Именно поэтому в свое время продуктовый ритейл не получил права продавать лекарственные препараты по узкому перечню, — сказала Неволина. — Фармдеятельность подлежит лицензированию, потому что невыполнение обязательных требований может повлечь причинение вреда здоровью потребителя».

«ФВ» направил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой рассказать о деталях проекта.

Как писал «ФВ», Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России». Министерство предложило наделить Почту России правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Доставка лекарств с помощью передвижных аптек, дронов, Почты России необходима регионам, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Скептицизм представителей отрасли неоправдан, считает он.