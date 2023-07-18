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Минздрав оценил включение...

Минздрав оценил включение прививки от менингококка в нацкалендарь в 8—9 млрд рублей

18.07.2023
10:03
Артем Косенок
В Минздраве подсчитали расходы на включение в нацкалендарь прививок вакцинации от менингококка. Они составят 8—9 млрд руб. Ожидается, что вакцина станет доступна в 2025 году.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения рассчитало стоимость включения в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцинации от менингококковой инфекции. Расходы составят 8—9 млрд руб. Об этом сообщил на организованном Народным фронтом «круглом столе» по вопросам лекарственного обеспечения населения замминистра Сергей Глаголев, передает его слова «Медицинский вестник».

«Думаю, что есть единодушный консенсус о необходимости прививки. Теперь вопрос финансовый. Мы будем ждать позиции ФОИВ», — отметил заместитель министра.

По его словам, министерство подготовило обоснование для включения прививки против менингококка в НКПП. Документ будет разослан в заинтересованные органы исполнительной власти.

Ранее «ФВ» писал, что сроки внесения в нацкалендарь препарата от менингококковой инфекции с применением четырехвалентной вакцины (против серогрупп A, C, W, Y) остались прежними. Ожидается, что вакцина станет доступна в 2025 году. При этом правительство отложило включение в нацкалендарь новых прививок от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека и ветряной оспы. Сроки были перенесены на 2025, 2027 и 2026 годы соответственно.

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