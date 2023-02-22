Правительство отложило включение в нацкалендарь новых прививок

Правительство внесло изменения в план мероприятий в рамках Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Соответствующее распоряжение № 343-р от 15.02.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, вакцинация от ротавирусной инфекции должна была быть добавлена в Национальный календарь прививок в 2025 году. Изначально планировалось это сделать в 2022 году. Это же касается и ветряной оспы — сроки сдвинуты с 2023 года на 2027 год.

Внесение в нацкалендарь вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) правительство перенесло с 2024 года на 2026 год. Проработка вопроса производства готовых лекарственных форм этих вакцин перенесена с сентября 2023 года на сентябрь 2025 года. Сдвинули и сроки подготовки предложений, в том числе по определению тех, кто подлежит вакцинации, и схем вакцинации, а также по финансовому обеспечению закупок препаратов.

При этом сроки внесения в нацкалендарь еще одного препарата — от­ менингококковой инфекции с применением четырехвалентной вакцины (против серогрупп A, C, W, Y) — остались прежними. Ожидается, что вакцина станет доступна в 2025 году.

Стратегия развития иммунопрофилактики была утверждена правительством в сентябре 2020 года и предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. План мероприятий в рамках этой стратегии правительство приняло в апреле 2021 года. Он предусматривает мероприятия по расширению нацкалендаря прививок и оказанию господдержки производителям новых вакцин. План включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям.

В декабре 2022 года «Ведомости» сообщили, что российские компании «Нацимбио» и «Нанолек» приостановили проекты по локализации иностранных вакцин. Первая совместно с MSD (в США и Канаде — Merck&Co) планировала выпускать иммунобиологические препараты от ротавируса, ветрянки и ВПЧ, вторая вместе с GSK — вакцины от ветрянки. Представитель «Нанолека» тогда уточнил изданию, что это случилось «по независящим от компании причинам».

В Минпромторге добавили, что такие решения связаны с «коммерческими аспектами и оценкой клинической эффективности препаратов». По словам представителя министерства, от плана по локализации зарубежных вакцин ведомство пока полностью не отказывалось. Также издание со ссылкой на министерство отмечало, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА и «Нанолек» завершают разработку и проводят клинические испытания вакцин от менингококковой инфекции и ВПЧ.