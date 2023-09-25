Минздрав одобрил новый противоопухолевый препарат

Компания Johnson & Johnson получила регистрационное удостоверение на препарат «Балверса» (МНН эрдафитиниб). Лекарство одобрено для лечения рака мочевого пузыря (РМП) и мочевыводящих путей с мутациями генов FGFR. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде таблеток в дозировке 3 мг, 4 мг и 5 мг. Дозу и схему лечения подбирает лечащий врач.

Эрдафитиниб — это ингибитор тирозинкиназы рецепторов фактора роста фибробластов. Препарат одобрен для применения у пациентов, у которых произошло прогрессирование РМП в процессе или после химиотерапии и у которых имеются специфические генетические мутации, известные как FGFR.

Balversa получила ускоренное одобрение в США как первое средство таргетной терапии при РМП в 2019 году.

Эффективность «Балверсы» изучалась в клиническом исследовании, в котором приняли участие 87 пациентов с местно-распространенным или метастатическим раком мочевого пузыря с генетическими изменениями FGFR3 или FGFR2, которые прогрессировали после лечения химиотерапией.