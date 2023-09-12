Минздрав одобрил препарат для терапии орфанного заболевания Вильсона—Коновалова

Компания Waymade получила регистрационное удостоверение на препарат «Триентин Вэймейд» (МНН триентин). Лекарство одобрено для лечения редкого заболевания Вильсона—Коновалова. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Препарат выпускается в виде капсул в дозировке 250 мг. Производителем лекарства указана индийская компания «Апотекон Фармасьютикалс Пвт. Лтд».

Действующее вещество одобренного препарата относится к детоксирующим средствам. Триентин связывает медь и выводит из организма, что необходимо при болезни Вильсона—Коновалова, когда происходит избыточное накопление меди. Болезнь вызывает поражение различных органов, прежде всего печени и головного мозга.

Препарат «Триентин Вэймейд» разрешен детям с пяти лет и взрослым, которые не переносят пеницилламин, также применяемый для лечения данного заболевания.

В ГРЛС зафиксировано в 2022 году еще одно действующее регудостоверение на препарат триентин от компании «Фармасинтез». В том же году был зарегистрирован еще один препарат, содержащий триентин, — «Синтерсеп» ООО «ФармаМондо», однако РУ на этот препарат уже не действует (РУ изменено).

В российском реестре клинических исследований числится одно испытание препарата триентин. Американская компания Navinta в 2021 году получила разрешение на исследование биоэквивалентности лекарств «Триентин Вэймейд» и «Сиприн» (Bausch Health US, США). Испытание должно было завершиться в июне 2022 года, но было прекращено.

Препарат Syprine применяется в США для лечения болезни Вильсона—Коновалова, в России он не зарегистрирован.