Минздрав опубликовал список рецептурных лекарств для онлайн-продажи
В итоговый перечень рецептурных препаратов, разрешенных для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта, вошли 904 МНН. Эксперимент стартует с 1 марта 2023 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.
Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Приказ № 36н от 01.02.2023 зарегистрирован Минюстом и опубликован на интернет-портале правовой информации. Перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, сформирован на основании критериев, утвержденных правительством.
В него не вошли препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, препараты предметно-количественного учета, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также препараты на основе этилового спирта.
«В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования, это препараты самых разных терапевтических групп. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В октябре Госдума одобрила проведение эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Он стартует с 1 марта 2023 года и продлится три года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.
Еще не утвержден проект документа, который касается правил проведения самого эксперимента. В проекте прописываются основные требования к участникам эксперимента и примерная механика отпуска рецептурных лекарств онлайн. Из основного в нем предусмотрено получение отдельного разрешения на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Его будет выдавать Росздравнадзор.
За неделю до начала эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств выяснилось, что в Москве бизнесу невыгодно участвовать в нем. Представители Единой медицинской информационно-аналитической системы, заручившись поддержкой Минздрава, настаивают, чтобы вся дистанционная продажа лекарств велась через его приложение. Представители маркетплейсов направили письма разработчикам проекта, разъясняющие, что такое положение вещей их не устраивает.
Нет комментариев
Комментариев: 0