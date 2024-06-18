Минздрав отменил приказ о требованиях к инструкции лекарств

Минздрав утвердил приказ № 286н от 04.06.2024 о признании утратившими силу некоторых приказов министерства, касающихся лекарственных препаратов. Документ вступает в силу с 27 июня, за исключением некоторых пунктов, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года и с 1 января 2025 года.

Отменяются следующие приказы Минздрава:

У всех отмененных приказов есть альтернатива в законодательстве стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках принятых в конце января изменений о гармонизации национального законодательства с правилами ЕАЭС произошло разделение информации о лекарственном препарате на два документа — общая характеристика лекарственного препарата (ОХЛП) и инструкция по медицинскому применению, или по-другому — листок-вкладыш.

Также Евразийский союз, ориентируясь на западную практику, ввел возможность использования в инструкциях лекарств черной рамки для выделения особых последствий применения препаратов.