Минздрав подготовил форму бланка для онлайн-покупки рецептурных препаратов

Минздрав предложил форму документа для получения лекарственных средств для медицинского применения в рамках эксперимента по онлайн-продаже таких препаратов. Соответствующий проект приказа об утверждении таких бланков опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В форме документа будут указываться фамилия, имя и отчество получателя, его телефонный номер, адрес, дата и время доставки. Помимо названия препарата, есть разделы для заполнения информации о лекарственной форме, дозировке, фасовке, количестве и цене. Также покупатель должен будет подтвердить, что у него нет претензий к аптеке или курьеру, расписавшись в соответствующей графе. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2026 года.

В Госдуме в начале октября поддержали изменения к законопроекту о проведении в России эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях. В частности, контролировать соблюдение порядка проведения эксперимента будет Росздравнадзор в рамках государственного контроля. Предложения экспертов фармрынка в документе не отражены. Эксперимент проведут в течение трех лет с 1 марта 2023 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.