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Минздрав подготовил перечень...

Минздрав подготовил перечень предоставляемых в реестр сведений о студентах-фармацевтах

30.08.2022
13:15
Артем Косенок

Минздрав подготовил новый порядок персонифицированного учета фармработников, а также перечень сведений, которые студенты, получающие среднее и высшее образование по этой специальности, будут предоставлять в федеральный реестр. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Для фармацевтических и медицинских работников министерство здравоохранения подготовило новый порядок персонифицированного учета. Также ведомство предложило список сведений, которые будут предоставляться в федеральный реестр о студентах, получающих среднее и высшее образование по этим специальностям. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ признает утратившим силу приказ Минздрава № 1159н от 31.12.2013 «Об утверждении порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг». Предполагается, что проект приказа вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать ‎до 1 марта 2029 года.

Согласно документу, теперь обработка персональных данных фармработников будет включать в себя также сведения о членстве в профессиональных НКО. О студентах будут указываться такие данные, как фамилия и имя, место и дата рождения, гражданство, сведения об образовании и времени обучения, при наличии — данные об отчислении или целевом обучении.

В конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о внедрении реестра обучающихся в сфере медицины и фармацевтики. Его будет вести Минздрав, а изменения позволят проводить анализ кадрового состава в сфере здравоохранения, а также трудоустройства выпускников. В июле документ был принят в третьем чтении, писал «ФВ». Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.

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