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Минздрав поручил регионам...

Минздрав поручил регионам создать запас лекарств минимум на четыре месяца

14.11.2022
09:38
Артем Косенок

Министерство здравоохранения поручило регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. В стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было, заверили в ведомстве. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли об отсутствии задержек поставок лекарственных средств.

Фото: Артем Косенок

Запас лекарственных препаратов в регионах должен быть сформирован не менее чем на четыре месяца. Такое поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», – отметил он (цитата по ТАСС).  

По словам министра, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Поставки и наращивание объемов производства отечественных лекарств идут «с высокими темпами», отметил Мурашко.

Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.

В конце октября в ФТС заявили о проблемах с импортом жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), производимых в США. При этом в службе не увидели проблем с поставками остальных лекарственных средств, отметив, что «все довольно неплохо». По сравнению с прошлым годом их импорт снизился на 1—2%. 

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