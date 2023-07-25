Минздрав предлагает продлить упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците

Министерство здравоохранения намерено продлить еще на год упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците. Сроки предлагается сдвинуть с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагаемые изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 440 от 23.03.2022.

В конце марта правительство установило особый порядок внесения изменений в регдосье на зарегистрированные лекарственные препараты в случае их дефицита или риска его возникновения. Процедура возможна с проведением экспертизы качества и без нее. В обоих вариантах сроки рассмотрения заявления сокращены.

Согласно документу возникновение дефектуры или ее риска подтверждает специальная межведомственная комиссия, в которую входят помимо Минздрава представители Минпромторга, таможенной службы, Росздравнадзора и других заинтересованных государственных органов. Упрощенными правилами изменения регдосье на препараты производители могли изначально пользоваться до 1 января 2023 года, писал «ФВ».

В ноябре прошлого года правительство продлило упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците до 31 декабря 2023 года. Изменения также внесли в правила ускоренной регистрации таких препаратов, ввоза зарегистрированных лекарств в иностранной упаковке.