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Минздрав предложил исключить...

Минздрав предложил исключить из госреестра данные о взаимозаменяемых медизделиях

15.06.2023
17:53
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Минздрав намерен исключить из государственного реестра данные о взаимозаменяемых медизделиях. Внесение таких изменений связано с разработкой единого каталога товаров для госзакупок. Также предложено упростить бумажные регудостоверения в связи с переходом на реестровую модель регистрации.

Фото: freepik.com

Минздрав предложил исключить из государственного реестра пункт о взаимозаменяемых медицинских изделиях. Изменения связаны с разработкой Минфином единого каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) для госзакупок. Внесение в КТРУ торговых наименований товаров, данных конкретных производителей и (или) мест происхождения товаров не предполагается. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года. Изменения вносятся в ст.38 ФЗ ‎«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Вместо пункта о взаимозаменяемых медицинских изделиях Минздрав предлагает указывать дату отмены госрегистрации медизделия ‎или принятия решения о приостановлении его государственной регистрации ‎с указанием срока указанного приостановления (в случае принятия соответствующего решения). 

Также Минздрав намерен упростить бумажные регудостоверения в связи с переходом на реестровую модель регистрации. В пояснительной записке отмечается, что новыми правилами предусмотрено внедрение реестровой модели предоставления госуслуги по государственной регистрации медизделий. Подтверждением этого является запись в государственном реестре медицинских изделий и организаций, которые занимаются их производством и изготовлением, а не регистрационное удостоверение на бумажном носителе. Поэтому в ч.3.1 слова «регистрационного удостоверения» также предлагается заменить словами «государственной регистрации».

В начале июня Минздрав предложил привести Налоговый кодекс РФ в соответствие с новыми правилами по внедрению реестровой модели предоставления госуслуг по регистрации медицинских изделий. Это позволит избежать ограничений в получении налоговых льгот.

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