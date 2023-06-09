Получение налоговых льгот при регистрации медизделий предложили упростить

В министерстве здравоохранения предложили привести Налоговый кодекс (НК) в соответствие с новыми правилами по внедрению реестровой модели предоставления госуслуг по регистрации медицинских изделий. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение реестровой модели предоставления госуслуги ‎по регистрации не позволит получать налоговые преференции ‎на медизделия, зарегистрированные по новым требованиям. Это приведет ‎к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения из-за роста стоимости закупаемой продукции.

Документ предусматривает дополнение пп.1 п.2 ст.149 и пп.4 п.2 ст.164 НК РФ необходимыми положениями. Они позволят получить освобождение от НДС или пониженную налоговую ставку НДС 10% на соответствующие виды медизделий ‎при предоставлении в налоговый орган выписки из госреестра медицинских изделий и организаций (ИП), которые производят и изготавливают медизделия.

Также законопроект исключает понятие «регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения (медицинскую технику)». Это связано с тем, что данные регистрационные удостоверения были действительны и подлежали замене до 1 января 2021 года. Сейчас они не могут предоставляться ‎в налоговые органы для получения соответствующих преференций. Законопроект также вносит изменения в статью 333.32.2 НК РФ в части изменения наименований госпошлин в связи с внедрением реестровой модели предоставления услуги.

В апреле Минздрав предложил обновить правила государственной регистрации медицинских изделий. Предполагается, что они заработают с 1 марта 2024 года. Новые правила предоставляют преференции производителям отечественных медизделий по ускоренному выводу их на рынок. Похожая модель сейчас работает для регистрации медизделий с низкой категорией риска, медицинских изделий для диагностики in vitro и программного обеспечения как самостоятельного медизделия, в том числе на основе искусственного интеллекта.