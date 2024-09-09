Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав предложил проверять...

Минздрав предложил проверять БАД для медикаментозной терапии на эффективность

09.09.2024
10:36
Дина Коблова
Минздрав предложил оценивать исследования, подтверждающие влияние биодобавок на организм. Предложения министерство разработало ко второму чтению законопроекта о назначении БАД пациентам для медикаментозной терапии.
Фото: 123rf.com

Минздрав подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о назначении биологически активных добавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД. С документом ознакомились «Известия».

В министерстве считают, что если правительство собирается создавать перечень разрешенных БАД и разрешить врачам выписывать их пациентам, то необходимы те добавки, которые подтвердили свою медикаментозную эффективность. Минздрав намерен поручить экспертным организациям оценивать исследования, подтверждающие влияние биодобавок на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма.

Глава Центра иммунологии и аллергологии подмосковного Минздрава Андрей Продеус сообщил журналистам, что утвержденного порядка доказывания производителями эффективности именно БАД нет. По его словам, сначала нужно ужесточать требования к производителям биодобавок, чтобы потребитель видел разницу между добавкой к пище и лекарством.

Законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. После этого его несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные федеральные органы исполнительной власти должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже.

Документ был принят в первом чтении в июле.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.