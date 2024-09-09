Минздрав предложил проверять БАД для медикаментозной терапии на эффективность

Минздрав подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о назначении биологически активных добавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД. С документом ознакомились «Известия».

В министерстве считают, что если правительство собирается создавать перечень разрешенных БАД и разрешить врачам выписывать их пациентам, то необходимы те добавки, которые подтвердили свою медикаментозную эффективность. Минздрав намерен поручить экспертным организациям оценивать исследования, подтверждающие влияние биодобавок на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма.

Глава Центра иммунологии и аллергологии подмосковного Минздрава Андрей Продеус сообщил журналистам, что утвержденного порядка доказывания производителями эффективности именно БАД нет. По его словам, сначала нужно ужесточать требования к производителям биодобавок, чтобы потребитель видел разницу между добавкой к пище и лекарством.