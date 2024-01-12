Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав предложил увеличить...

Минздрав предложил увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

12.01.2024
15:52
Артем Косенок
Минздрав планирует увеличить квоты на выпуск и производство ряда психотропных веществ. Согласно проекту постановления, они вырастут на бупренорфин, клоназепам, мидазолам и нитразепам.
Фото: Freepik

Министерство здравоохранения намерено увеличить квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 2108 от 30.11.2021.

Так, согласно проекту документа предлагается увеличить в пять раз квоты на производство бупренорфина — с 10 кг до 54,6 кг. Также вырастет количество выпускаемого клоназепама (с 50 кг до 135 кг), мидазолама (с 15 кг до 42,5 кг) и нитразепама (с 20 кг до 34,5 кг).

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект постановления подготовлен с учетом обоснований, представленных ФГУП «Московский эндокринный завод», которое является ведущим отечественным производителем, импортером и изготовителем наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и в ветеринарии.

Ранее в ноябре 2023 года правительство увеличило квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего тогда вырос объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.