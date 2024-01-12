Минздрав предложил увеличить квоты на производство ряда психотропных веществ

Министерство здравоохранения намерено увеличить квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 2108 от 30.11.2021.

Так, согласно проекту документа предлагается увеличить в пять раз квоты на производство бупренорфина — с 10 кг до 54,6 кг. Также вырастет количество выпускаемого клоназепама (с 50 кг до 135 кг), мидазолама (с 15 кг до 42,5 кг) и нитразепама (с 20 кг до 34,5 кг).

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект постановления подготовлен с учетом обоснований, представленных ФГУП «Московский эндокринный завод», которое является ведущим отечественным производителем, импортером и изготовителем наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и в ветеринарии.

Ранее в ноябре 2023 года правительство увеличило квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего тогда вырос объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил.