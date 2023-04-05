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Минздрав продлит положения...

Минздрав продлит положения об особенностях оборота дефектурных препаратов

05.04.2023
11:51
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Минздрав предложил продлить положения об особенностях оборота дефектурных препаратов до конца 2024 года. Также ведомство намерено указать в документе, что основанием для ввоза препаратов в иностранной упаковке может стать решение межведомственной комиссии о наличии дефектуры.

Фото: Артем Косенок

Министерство здравоохранения намерено продлить положения об особенностях оборота дефектурных лекарственных средств, их ускоренной регистрации и других процедурах быстрого вывода на рынок препаратов до 31 декабря 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 593 от 05.04.2022.

Согласно документу, также вносится указание, что основанием для ввоза препаратов в иностранной упаковке станет решение межведомственной комиссии о наличии дефектуры.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были утверждены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

В мае того же года был утвержден порядок работы комиссии по определению дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. В ноябре возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке была продлена вместе с другими особенностями обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года, но поправки в подзаконные акты пока действуют только до конца 2023 года.

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