Минздрав продлит упрощенную процедуру госрегистрации препаратов до 2036 года

Минздрав России намерен продлить специальные правила обращения лекарств и медизделий, введенные для использования в чрезвычайных ситуациях. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 11 ноября.

Авторы документа предлагают продлить до 1 января 2036 года действие следующих постановлений:

№ 430 от 03.04.2020 (особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию);

(особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию); № 441 от 03.04.2020 ( и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);

полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов); № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций).

Ранее срок действия этих документов был продлен до 1 января 2028 года.

Минздрав России также собирается продлить до 31 декабря 2027 года действие Постановления Правительства РФ № 593 от 05.04.2022 (особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций), опубликован проект документа. Постановлением разрешается ввоз в Россию лекарств в иностранной упаковке при отсутствии их в аптеках или возможном дефиците в связи с санкциями.

Соответствующие изменения также намерены внести в ст. 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».