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Минздрав расширил основания...

Минздрав расширил основания для признания лекарственных препаратов дефектурными

14.02.2023
14:11
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Минздрав расширил основания для признания лекарственных препаратов дефектурными. В частности, к ним добавился отказ от поставок фармсубстанций, вспомогательных веществ и расходных материалов, а также стандартных образцов, оборудования и самих лекарственных препаратов.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения расширило основания для выявления дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения. К ним добавился отказ от поставок фармсубстанций, вспомогательных веществ и расходных материалов, а также стандартных образцов, оборудования и самих лекарственных препаратов. Соответствующий приказ № 724н от 03.11.2022 опубликован накануне, 13 февраля, на официальном портале правовой информации.

Приказом устанавливаются форма заявления для рассмотрения комиссией и порядок информирования о списках лекарственных препаратов, попавших на рассмотрение. Срок рассмотрения заявлений увеличен с 10 до 20 рабочих дней.

Детализируются порядок отмены ранее выданных заключений о наличии дефектуры и основания для принятия комиссией такого решения. Кроме того, комиссия получила право запрашивать необходимую для ее работы информацию у госорганов и подведомственных Минздраву организаций.

Также Минздрав продлил до 31 декабря 2023 года полномочия специальной комиссии, которая имеет право признавать лекарственные препараты дефектурными.

В конце мая Минздрав утвердил порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах. Она принимает решения о возможности выдачи разрешения на временное обращение лекарств в иностранной упаковке, а также о возможности временного обращения серии или партии незарегистрированного препарата в случае его дефицита. В январе 2023 года межведомственная комиссия включила в список потенциально дефектурных препаратов 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. 

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