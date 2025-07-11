Минздрав решил снова продлить срок действия бумажных медицинских книжек

Минздрав снова предложил внести изменения в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа». Документ находится на этапе общественного обсуждения до 24 июля.

Планировалось, что с 1 сентября 2023 года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. Однако потом стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный до 1 сентября 2024 года. А в августе прошлого года Минздрав продлил действие бумажных медкнижек еще на год.

Теперь новая дата отказа от бумажных версий — 1 сентября 2026 года.