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Минздрав решил снова...

Минздрав решил снова продлить срок действия бумажных медицинских книжек

11.07.2025
17:12
Отдел новостей
Переход на электронные медицинские книжки планируют сдвинуть еще на один год. Изначально планировалось отказаться от бумажных версий в 2023 году.
Фото: 123rf.ru

Минздрав снова предложил внести изменения в приказ № 90н от 18.02.2022 «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа». Документ находится на этапе общественного обсуждения до 24 июля.

Планировалось, что с 1 сентября 2023 года медицинские книжки начнут выдавать в электронном формате. Такой порядок утвердил Минздрав в феврале 2022 года. Однако потом стало известно, что ведомство хочет отложить переход с бумажного формата на электронный до 1 сентября 2024 года. А в августе прошлого года Минздрав продлил действие бумажных медкнижек еще на год.

Теперь новая дата отказа от бумажных версий — 1 сентября 2026 года.

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