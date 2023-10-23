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Минздрав создал комиссию...

Минздрав создал комиссию для закупок медизделий по торговым наименованиям

23.10.2023
12:44
Артем Косенок
Для закупок медизделий и продуктов лечебного питания по конкретным торговым наименованиям для пациентов с серьезными заболеваниями создали специальную межведомственную комиссию. В ее состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
Фото: Артем Косенок

Минздрав утвердил положение о межведомственной комиссии по формированию перечня медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые закупаются для пациентов по медицинским показаниям по конкретным торговым наименованиям. Соответствующий приказ № 550н от 13.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Ранее в сентябре ведомство разместило для общественного обсуждения проект документа на сайте regulation.gov.ru.   

В состав комиссии входят представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Также к ее работе можно будет привлекать представителей других федеральных  и региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, главных внештатных специалистов Минздрава, а также специалистов научных, образовательных и медицинских организаций. В состав комиссии будут входить не менее 15 человек.

Также Минздрав опубликовал и приказ № 551н от 13.10.2023, который утверждает форму заявления о включении вида медизделия и (или) группы специализированных продуктов лечебного питания в перечень закупок по конкретным торговым наименованиям.

В конце августа больницам и поликлиникам разрешили закупать медизделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям. Для этого они не обязаны будут учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Как сообщили в правительстве, принятый документ позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать нуждающихся людей.

Согласно документу, для включения медизделия или специализированных продуктов питания в перечень нужно будет направлять в Минздрав соответствующее заявление, которое рассмотрит специальная межведомственная комиссия. Сам перечень будет утверждаться правительством.

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