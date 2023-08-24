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Правительство разрешило закупать...

Правительство разрешило закупать медизделия по товарному знаку

24.08.2023
11:14
Артем Косенок
Медизделия и продукты лечебного питания можно будет закупать по конкретным торговым наименованиям. Утвержденный правительством документ позволит упростить и ускорить госзакупки.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Больницы и поликлиники смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям. Для этого они не обязаны будут учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках. Соответствующее постановление № 1368 от 22.08.2023 о правилах формирования перечня таких изделий подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Как сообщили в правительстве, принятый документ позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать нуждающихся людей. Речь идет о госзакупках медизделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.

Согласно документу заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в Минздрав региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медорганизации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту.

Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принятых в 2023 году, отметили в правительстве.

В конце июня с инициативой изменить процедуру закупок льготных лекарств выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он направил письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. По его словам, проводить процедуру закупок лекарства одного и того же торгового наименования можно сразу на всех нуждающихся. В начале июля Минздрав разработал порядок формирования перечня медизделий и продуктов лечебного питания, при закупке которых допускается использование ‎в закупочной документации товарных знаков.

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