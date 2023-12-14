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Минздрав уточнил механизм...

Минздрав уточнил механизм формирования лекарственного запаса для подопечных «Круг добра»

14.12.2023
17:22
Артем Косенок
Елена Калиновская
Минздрав предложил внести технические правки в процесс формирования резерва лекарств в регионах и в федеральных медицинских организациях для подопечных «Круга добра».
Фото: drobotdean/Freepik

Минздрав вносит изменения в механизм формирования резерва в регионах и в федеральных медицинских организациях для подопечных фонда «Круг добра». Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. Изменения вносятся в постановление правительства № 769 от 21.05.2021. 

«Круг добра» получил возможность формировать резерв лекарств и медизделий еще в 2022 году. Как пояснили тогда в правительстве, такое решение позволит фонду закупать лекарства и медизделия на более длительный срок и создавать необходимый запас для незамедлительного оказания помощи пациентам. Сейчас Минздрав уточняет, где эти резервы будут создаваться – в субъектах Российской Федерации либо в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Экспертный совет фонда будет принимать решение о формировании резерва на основании запросов от региональных минздравов и федеральных медицинских организаций. В запросе должно содержаться обоснование необходимости незамедлительного обеспечения детей препаратом и прогнозируемый объем потребности в нем.

Заявка на обеспечение подопечных «Круга добра» препаратами из резерва будет формироваться в течение одного рабочего дня в случае вынесения врачебной комиссией медорганизации или консилиумом врачей федеральных специализированных медцентров заключения о такой необходимости на основании заявления законного представителя ребенка с орфанным заболеванием либо пациента, достигшего возраста 18 лет. Экспертный совет фонда должен будет принять решение также в течение одного рабочего дня. Обеспечение ребенка препаратом из резерва осуществляется незамедлительно после удовлетворения заявки, говорится в документе.

Кроме того изменения касаются внесения новых препаратов в перечень закупок. Все предложения по включению в перечни для закупок лекарственных средств, медизделий и технических средств реабилитации должны будут направляться в Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава для проведения комплексной оценки и подготовки заключения. Центр будет выдавать рекомендации о возможности применения такой продукции на основании данных о клинических исследованиях, отчетах производителей о результатах практического применения, результатах клинико-экономической оценки производителей, а также результатах мониторинга эффективности и безопасности.

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