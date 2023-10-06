Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав уточнил правила...

Минздрав уточнил правила аттестации фармработников

06.10.2023
10:26
Артем Косенок
Минздрав уточнил правила аттестации фармацевтических и медицинских работников. Так, документы теперь нужно будет подавать только в электронном виде: почтой или через портал госуслуг.
Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Минздрав утвердил порядок прохождения фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории. Соответствующий приказ ведомства № 458н от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В порядок аттестации включены положения, относящиеся к организации делопроизводства при проведении аттестации — в части сроков и формы хранения документов, использования электронных ресурсов. Разграничены полномочия аттестационных комиссий по рассмотрению документов специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в организациях соответствующего уровня подчиненности.

Согласно документу, квалификационные категории, 

В перечень документов, необходимых для прохождения аттестации, включен страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также в отношении педагогических и научных работников — копия договора об организации практической подготовки обучающихся с образовательной организацией, в которой работник осуществляет медицинскую или фармацевтическую деятельность.

Специалистам, претендующим на присвоение более высокой квалификационной категории, предоставлена возможность направления отчета, в том числе за период работы, который ранее оценивался при проведении аттестации. У тех специалистов, которые направляют документы через портал госуслуг, есть возможность в случае прохождения аккредитации в текущем или предшествующем году направлять для прохождения аттестации только документы, относящиеся к его профессиональной деятельности.

Приказ уточнил полномочия ответственного секретаря по направлению специалисту информации об отказе в присвоении квалификационной категории. Также документ уточнил и актуализировал некоторые положения, относящиеся к самой процедуре проведения аттестации. В частности, уточнены требования для направления документов лицами, получившими медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях.

Минздрав в середине июня предложил обновить порядок проведения аттестации работников здравоохранения. Общественные обсуждения новых правил закончились в начале июля. Проект приказа разработан из-за необходимости исполнения поручения в части уточнения сроков проведения процедуры аттестации при направлении специалистом документов через портал госуслуг, говорилось в пояснительной записке.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.