Минздрав уточнил правила аттестации фармработников

Минздрав утвердил порядок прохождения фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории. Соответствующий приказ ведомства № 458н от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В порядок аттестации включены положения, относящиеся к организации делопроизводства при проведении аттестации — в части сроков и формы хранения документов, использования электронных ресурсов. Разграничены полномочия аттестационных комиссий по рассмотрению документов специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в организациях соответствующего уровня подчиненности.

Согласно документу, квалификационные категории,

В перечень документов, необходимых для прохождения аттестации, включен страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также в отношении педагогических и научных работников — копия договора об организации практической подготовки обучающихся с образовательной организацией, в которой работник осуществляет медицинскую или фармацевтическую деятельность.

Специалистам, претендующим на присвоение более высокой квалификационной категории, предоставлена возможность направления отчета, в том числе за период работы, который ранее оценивался при проведении аттестации. У тех специалистов, которые направляют документы через портал госуслуг, есть возможность в случае прохождения аккредитации в текущем или предшествующем году направлять для прохождения аттестации только документы, относящиеся к его профессиональной деятельности.

Приказ уточнил полномочия ответственного секретаря по направлению специалисту информации об отказе в присвоении квалификационной категории. Также документ уточнил и актуализировал некоторые положения, относящиеся к самой процедуре проведения аттестации. В частности, уточнены требования для направления документов лицами, получившими медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях.

Минздрав в середине июня предложил обновить порядок проведения аттестации работников здравоохранения. Общественные обсуждения новых правил закончились в начале июля. Проект приказа разработан из-за необходимости исполнения поручения в части уточнения сроков проведения процедуры аттестации при направлении специалистом документов через портал госуслуг, говорилось в пояснительной записке.