Минздрав утвердил новые правила хранения лекарств

Минздрав утвердил новые Правила хранения лекарственных средств для медицинского применения. Приказ № 260н от 29.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Документ заменит Правила хранения лекарств, утвержденные приказом Минздрава № 706н от 23.08.2010. Утратит силу и приказ № 1221н от 28.12.2010, которым в правила вносились изменения. Как ранее сообщила заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Светлана Семечева, документ также заменяет приказ № 646н от 31.08.2016, который утратил силу в мае в связи с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС.

Изменения внесли в требования к помещениям и оборудованию для хранения лекарств. Согласно новому документу минимальная площадь помещений оптовых организаций для хранения лекарств осталась прежней — 150 кв. м. Однако в новом приказе указано, что здесь не учитываются административные помещения.

К температуре помещений, где хранятся лекарства, теперь установлены единые требования — от +15 °С до +25 °С, влажность воздуха не должна превышать 65%, если специальные условия хранения не указаны производителем на упаковке. Ранее температура и влажность воздуха определялись только требованиями производителей лекарств.

Кроме того, в документ добавлен пункт о хранении препаратов с МНН этанол в количестве более 100 кг. Такие лекарства должны храниться в отдельном помещении, оборудованном несгораемыми поддонами. Также установлен запрет на переливание этанола в другие емкости.

Как ранее сообщила Семечева, в документе сделаны послабления для второго и четвертого разделов перечня предметно-количественного учета и сильнодействующих препаратов. Введена возможность хранить товары аптечного ассортимента в зоне аптек, где хранятся лекарственные препараты (указаны в ч.7 ст.55 закона № 61-ФЗ).

Приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.