Минздрав вернул производителям возможность привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания

15:52
11 декабря 2018

Оксана Баранова

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова подписала ведомственный приказ от 29.11.2018 г. № 828 о внесении изменений в приказы 748 и 749, сняв таким образом коллизию системы контроля качества лекарств.

Напомним, в конце октября  приказ Минздрава № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России» не только утвердил ряд фармакопейных статей, но и одновременно с этим аннулировал действие предыдущих

В приказе был обозначен трехлетний переходный период  для производителя – до 1 января 2022 г. компании должны привести свою документацию в соответствие с требованиями новой фармакопеи. Но, с другой стороны, с 1 декабря 2018 г. производители в принципе не могут выпускать и осуществлять контроль качества лекарств, так как действие существующих фармакопейных статей прекращено.

Согласно подписанному приказу №828  это противоречие снимается. Благодаря поправкам, производителям дан срок привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания до 1 января 2022 года.

Персоны
Скворцова Вероника

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