Минздрав вернул производителям возможность привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания

Напомним, в конце октября приказ Минздрава № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России» не только утвердил ряд фармакопейных статей, но и одновременно с этим аннулировал действие предыдущих.

В приказе был обозначен трехлетний переходный период для производителя – до 1 января 2022 г. компании должны привести свою документацию в соответствие с требованиями новой фармакопеи. Но, с другой стороны, с 1 декабря 2018 г. производители в принципе не могут выпускать и осуществлять контроль качества лекарств, так как действие существующих фармакопейных статей прекращено.

Согласно подписанному приказу №828 это противоречие снимается. Благодаря поправкам, производителям дан срок привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания до 1 января 2022 года.