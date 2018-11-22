Минздрав вернул производителям возможность привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания

Глава Минздрава России Вероника Скворцова подписала ведомственный приказ от 29.11.2018 г. № 828 о внесении изменений в приказы 748 и 749, сняв таким образом коллизию системы контроля качества лекарств.
Напомним, в конце октября приказ Минздрава № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России» не только утвердил ряд фармакопейных статей, но и одновременно с этим аннулировал действие предыдущих.
В приказе был обозначен трехлетний переходный период для производителя – до 1 января 2022 г. компании должны привести свою документацию в соответствие с требованиями новой фармакопеи. Но, с другой стороны, с 1 декабря 2018 г. производители в принципе не могут выпускать и осуществлять контроль качества лекарств, так как действие существующих фармакопейных статей прекращено.
Согласно подписанному приказу №828 это противоречие снимается. Благодаря поправкам, производителям дан срок привести свою документацию в соответствие с требованиями фармакопеи XIV издания до 1 января 2022 года.
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