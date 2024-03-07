Минздрав возобновил работу комиссии по определению дефицитных лекарств на фоне санкций

Действие положений межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций возобновили, соответствующий приказ № 83н от 21.02.2024 опубликовал Минздрав.

Документ содержит формы заключения межведомственной комиссии об определении дефектуры лекарств и о возможности (невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии препарата, который имеет зарегистрированные в России аналоги. Также приказом утверждается форма заключения о возможности (или невозможности) обращения в России серии (партии) лекарственного препарата в иностранной упаковке.

Комиссия будет принимать решение на основании таких критериев, как факт дефицита или отсутствия лекарства в обращении в случае прекращения деятельности или отказа от поставок производителя или поставщика лекарства, вспомогательных веществ, оборудования, а также отмены госрегистрации препарата.

В состав комиссии включили представителей Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федеральной таможенной службы (ФТС) и других ведомств. Также, по предложению членов комиссии, в заседаниях смогут участвовать внештатные специалисты Минздрава и представители владельцев регистрационных удостоверений или заявители без права голоса. В обсуждении могут участвовать и субъекты обращения лекарств, если сообщат об этом не позднее чем за три рабочих дня до его начала.

Сведения о препаратах, включенных в повестку заседания, будут размещать на портале по ведению госреестра лекарств в разделе «Журнал». Решение о включении или об исключении препарата из перечня дефицитных лекарств принимается путем открытого голосования.

Прежний приказ № 339н от 19.05.2022 перестал действовать в конце 2023 года, а новая комиссия будет работать до 31 декабря 2024 года.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, внесли в марте 2022 года. Такие лекарства должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией на русском языке.

В мае 2022 года утвердили порядок работы комиссии по определению дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. В ноябре возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке продлили вместе с другими особенностями обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года.