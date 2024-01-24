Минздрав возобновит работу комиссии по определению дефицитных препаратов

Минздрав предложил возобновить действие положения о межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов на фоне санкций. Соответствующий проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ в случае принятия будет действовать до 31 декабря 2024 года. Прежний приказ № 339н от 19.05.2022 перестал действовать в конце 2023 года, и пока такой комиссии нет.

В проекте приказа содержатся формы заключения межведомственной комиссии об определении дефектуры и о возможности (или невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии препарата, имеющего зарегистрированные в России аналоги. Также документом утверждается форма заключения о возможности (или невозможности) обращения в России серии (партии) лекарственного препарата в иностранной упаковке.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были утверждены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

В мае того же года был утвержден порядок работы комиссии по определению дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. В ноябре возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке была продлена вместе с другими особенностями обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года, но поправки в подзаконные акты пока действуют только до конца 2023 года.