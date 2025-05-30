Минздрав займется разработкой программ для допобразования фармработников

Правительство утвердило документ, которым вносятся изменения в Положения о Минздраве (утверждены постановлением № 608 от 19.06.2012). Постановление Правительства РФ № 761 от 29.05.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в полномочия Минздрава включили порядок оказания помощи по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Это положение вступает в силу с 1 сентября этого года.

Также в полномочия Минздрава вошли разработка и утверждение типовых программ дополнительного образования для фармацевтических работников. Этот пункт вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В 2024 году Росздравнадзор и Минздрав поддержали введение лицензирования в сфере дополнительного профессионального образования в феврале. Поводом стали многочисленные факты предоставления образовательными центрами некачественных услуг, вплоть до продажи сертификатов. Эксперты в сфере постдипломного образования прокомментировали законопроект о регулировании рынка дополнительного медицинского и фармацевтического профессионального образования и назвали лицензирование заслоном от недобросовестных поставщиков в сфере ДПО.