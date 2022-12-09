Минздрав запросил данные о запасах лекарств и медизделий в подведомственных медорганизациях

Минздрав России разослал руководителям подведомственных медорганизаций письмо с просьбой отчитаться о сделанных запасах препаратов и медизделий. Их должно хватить пациентам в I квартале 2023 года: закупочные процедуры необходимо провести до конца текущего года. Клиники и дистрибьюторы считают эту задачу невыполнимой из-за дефицита товаров у поставщиков и отсутствия средств. Письмо от заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева медорганизации получили 8 декабря. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Кроме того, руководителям необходимо сообщить о номенклатуре зарезервированных лекарственных препаратов и медизделий по профилям работы. «Принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов минимум на I квартал 2023 года, в том числе путем проведения конкурентных процедур до конца 2023 года», — сказано в письме.

Руководитель одной из федеральных клиник на условиях анонимности сообщил «ФВ», что считает этот план невыполнимым. На рынке наблюдается дефицит некоторых групп медизделий и расходных материалов, официально подтвержденный Росздравнадзором. Решить эту задачу можно было бы только при наделении учреждений правом закупок у единственного поставщика. «Но в условиях 44-ФЗ и постановлений правительства, обязывающих закупать каждый код вида медизделий отдельно, этот вариант отпадает», — отметил он.



Неисполнимой задачей называет планы Минздрава и руководитель крупной компании-дистрибьютора медизделий, пожелавший остаться неназванным. «Сегодня одновременно из нескольких федеральных учреждений из Москвы, Калининграда, Самары и ряда других регионов поступили запросы коммерческих предложений на объем поставок на три месяца с отгрузкой до конца текущего года, — рассказал он. — Такого объема продукции просто нет в России, организовать поставку из-за рубежа крайне затруднительно, особенно в период приближающихся рождественских каникул».

В начале ноября, министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Спустя две недели, выступая в Госдуме, министр заявил, что поручение выполнено. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.