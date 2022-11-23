Мурашко отчитался о сформированном запасе препаратов на четыре месяца

В российских регионах сформирован запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Об этом заявил во время выступления в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, так как, по его словам, это может повлечь их дефицит.

Также в Госдуме отметили «тревожную тенденцию» к снижению доступности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. По словам председателя Комитета ГД по контролю Олега Морозова, есть случаи отказов в выдаче льготных лекарств и рецептов. Практикуется «отсроченное обеспечение», то есть задержки в получении медикаментов, заявил парламентарий.

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев предложил пересмотреть положения законодательства о закупках в сфере здравоохранения. «Теоретически медицинское оборудование и препараты выведены из санкционного списка, но на деле их очень сложно ввести и оплатить», отметил депутат. По его словам, надо дать возможность заключить прямые контракты с производителями уникальных лекарственных препаратов на период действия патентной защиты, а также разрешить закупку орфанных препаратов без ограничения по цене контракта.

Ранее, 12 ноября, Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.