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Мурашко отчитался о...

Мурашко отчитался о сформированном запасе препаратов на четыре месяца

23.11.2022
16:43
Артем Косенок

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уже создан запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Такое поручение он давал регионам 12 ноября. Также министр призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медизделия, так как это может повлечь их дефицит.

Фото: duma.gov.ru

В российских регионах сформирован запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Об этом заявил во время выступления в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, так как, по его словам, это может повлечь их дефицит.  

Также в Госдуме отметили «тревожную тенденцию» к снижению доступности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. По словам председателя Комитета ГД по контролю Олега Морозова, есть случаи отказов в выдаче льготных лекарств и рецептов. Практикуется «отсроченное обеспечение», то есть задержки в получении медикаментов, заявил парламентарий.

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев предложил пересмотреть положения законодательства о закупках в сфере здравоохранения. «Теоретически медицинское оборудование и препараты выведены из санкционного списка, но на деле их очень сложно ввести и оплатить», отметил депутат. По его словам, надо дать возможность заключить прямые контракты с производителями уникальных лекарственных препаратов на период действия патентной защиты, а также разрешить закупку орфанных препаратов без ограничения по цене контракта.

Ранее, 12 ноября, Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что в России нет проблем с поставками лекарств, а иностранные препараты заменяются отечественными аналогами.

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