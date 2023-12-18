Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт

Министерство здравоохранения зарегистрировало биомедицинский клеточный продукт (БМКП) — препарат «Изитенс» компании «Герофарм». Как сообщили в пресс-службе ведомства, это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта.

Механизм его действия состоит в том, что продукт, включающий клетки хряща человека, вводят на место поражения хрящевой ткани, где они мигрируют на поверхность дефекта и заполняют его компонентами гиалинового матрикса, что оказывает регенеративный эффект.

Эта технология предназначена для лечения повреждений хряща коленного сустава III или IV степени с размером дефекта от 1 до 10 см2 у пациентов в возрасте старше 18 лет путем трансплантации собственных хондроцитов пациента.

Разработка БМКП является перспективным направлением в развитии отечественной регенеративной медицины, пояснили в пресс-службе Минздрава. Первоочередная задача регенеративной медицины — замена и/или восстановление функций пораженных тканей, когда собственные регенераторные возможности организма не способны это сделать.

В феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2023 году в стране создадут новую тест-систему для оценки БМКП. Кроме того, до конца года завершатся клинические исследования 11 оригинальных препаратов. Они будут в том числе направлены на онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы.