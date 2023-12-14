Минздрав заявил о технической проблеме при производстве вакцин от кори

Задержки поставок в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве. Об этом сообщили в Минздраве, пишет «Интерфакс». Поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря.

Ведомство сослалось на уведомление от единого поставщика вакцин для национального календаря прививок компании «Нацимбио». Следующая партия в 185,5 тыс. доз запланирована на 19 января. В целом поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно, объем поставок составит почти 2,2 млн доз.

Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори и паротита в количестве 54 тыс. доз запланирована на 25 декабря, добавили в министерстве. При этом поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме — более 905 тыс. доз. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции заявил о скором решении проблемы с вакцинами от кори, краснухи и паротита. Он назвал их нехватку «техническим сбоем» и связал с нехваткой яиц.