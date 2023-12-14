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Путин связал нехватку...

Путин связал нехватку вакцин от кори с дефицитом яиц

14.12.2023
15:22
Артем Косенок
Президент назвал нехватку вакцин от кори «техническим сбоем», связанным с дефицитом яиц. Он заявил, что проблема будет решена в ближайшее время.
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил о скором решении проблемы с вакцинами от кори, краснухи и паротита. Об этом он рассказал в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции. Он назвал их нехватку «техническим сбоем», связанным с дефицитом яиц, которые являются сырьем для производства препаратов.

«Я думаю, все это будет решено в ближайшее время. И в целом у нас нет вопросов с вакцинацией и вакцинами. Ну вот возникла <проблема>, она будет решена в ближайшее время», — отметил президент.

Путин также назвал проблемой уход с рынка иностранных компаний, но, по его словам, «промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем».

«Что касается замены, да, бывает и что-то не подходит. Надо искать: и промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать <…> И по импорту будем закупать, и сами производить. Объем нарастает», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в российских регионах не удалось закрыть потребность в вакцинах от кори. По состоянию на 24 апреля было отгружено свыше 650 тыс. доз препаратов. Всего же для плановой вакцинации в 2023 году в субъекты будет направлено более 4 млн доз. Тогда же Роспотребнадзор сообщал об осложнении ситуации с заболеваемостью корью. В мае глава службы Анна Попова заявила, что ситуация стабилизировалась: регистрируется снижение заболеваемости. Позднее специалисты Минздрава сообщали о нехватке в нескольких регионах вакцин от кори.

Яйца птиц традиционно используются для культивации вирусов гриппа, кори и паротита при производстве вакцин. Для этой цели используются эмбрионы 6-10 дневного возраста. При производстве вакцин применяют только «чистые» инкубационные яйца.

При создании вакцин против кори отечественного производства, как однокомпонентных, так и комбинированных вакцин против кори, эпидемического паротита и краснухи, используется культивация на первичной культуре клеток эмбрионов японских перепелов. Из зарегистрированных в России вакцин против кори куриные яйца применяются при производстве «Приорикс тетра» (GSK) и вакцины М-М-Р II (MSD).

Культивация на куриных эмбрионах используется при создании всех живых и инактивированных вакцин для профилактики гриппа.

В Минздраве РИА «Новости» заявили, что поставка очередной партии вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря.

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